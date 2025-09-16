Trump kündigt Milliarden-Klage gegen „New York Times“ an

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die New York Times angekündigt. Die Zeitung sei „zu einem regelrechten ‘Sprachrohr’ der radikalen linken Demokratischen Partei geworden“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die New York Times gab zunächst keine Stellungnahme zu Trumps Ankündigung ab. (APA)