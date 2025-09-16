Deine Stimme für Tirols Kultur – Bewirb dich als Kulturbotschafter:in!

Tirol lebt von seiner einzigartigen Kultur, die das alpine Lebensgefühl prägt und weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt. Um dieses Potenzial noch stärker sichtbar zu machen, startet die Tirol Werbung ab Jänner 2026 die neue Initiative „Tiroler Kulturbotschafter:innen“.

Die Idee dahinter: Die Kulturbranche und der Tourismus arbeiten in Zukunft noch enger zusammen und profitieren mehr voneinander. Dabei bringen engagierte Kulturschaffende ihr Wissen, ihre Kontakte und ihre Reichweite aktiv ein und wirken als Bindeglied zwischen den Branchen. Sie tragen dazu bei, den Austausch der beiden Branchen auf Augenhöhe zu fördern, unterstützen bei der Ausarbeitung der Kultur-Strategie und stoßen Kooperationen an. Dabei arbeiten die Botschafter:innen nicht allein, denn sie sind Teil des neuen Programms kultur.kreativ.tirol der Lebensraum Tirol Gruppe.

Deine Vorteile als Kulturbotschafter:in

Kulturbotschafter:innen erhalten Zugang zu exklusiven Plattformen, profitieren vom direkten Austausch mit der Tirol Werbung und werden Teil eines starken Netzwerks. Kulturbotschafter:innen profitieren von Schulungen, Briefings und Austauschformaten zu zentralen Kommunikationsthemen ebenso wie von fachlicher Unterstützung bei der Entwicklung von Kommunikations-Materialien. Auch strategisches Sparring sowie Beratung bei Projektideen oder Veranstaltungsformaten sind Teil der Zusammenarbeit.

Das Engagement als Kulturbotschafter:in erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich. Unter bestimmten Voraussetzungen wird für klar definierte Leistungen eine finanzielle Vergütung vereinbart. Im Mittelpunkt steht der ideelle Mehrwert: Gemeinsam Tirols Kultur stärken, neue Verbindungen schaffen und innovative Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Der zeitliche Aufwand gestaltet sich flexibel: Je nach Verfügbarkeit nehmen die Kulturbotschafter:innen an einzelnen Terminen, Calls oder Workshops teil, sodass sich der Einsatz gut mit der eigenen Haupttätigkeit vereinbaren lässt.

Engagierte Kulturschaffende wirken als Bindeglied zwischen der Kulturbranche und dem Tourismus. Im Festungsneuhof in Kufstein spielt seit 2009 Hauptorganist und Kustos Johannes Berger auf der Heldenorgel. © Tirol Werbung/Lisa Hörterer

Jetzt Teil der Kulturbewegung werden!

Wer Tirol als Kulturbot-schafter:in mitgestalten möchte, sendet ein kurzes Motivationsschreiben, mit Angaben zur eigenen Tätigkeit in der Kulturszene und möglichen Beiträgen, bis 30. September 2025 an kultur@lebensraum.tirol. Eine Jury wählt unter allen Einreichungen die zukünftigen Kulturbotschafter:innen aus, die ab Jänner 2026 für ein Jahr ernannt werden.

kultur.kreativ.tirol – Das Programm der Lebensraum Tirol Gruppe