Bei großer Party für Brenner-Basistunnel ist die Opposition nicht erwünscht

Rund 1000 Einladungen wurden für die Durchschlagsfeier am Donnerstag am Brenner ausgesprochen. Auf die Spitzen der Opposition im Tiroler Landtag haben die Basistunnelgesellschaft und die ÖBB offenbar vergessen. Obwohl der Landtag in den vergangenen Jahren nicht weniger als 192 Millionen Euro für den 10,5 Milliarden Euro teuren Basistunnel beschlossen hat.