Wann wird Skifahren in Tirol zu teuer?

Alois Vahrner

Kommentar

Nach den kräftigen Sprüngen der letzten Jahre steigen die Preise für Skipässe und Verbundkarten heuer moderater. Trotzdem bleibt die Gefahr, dass Skifahren vom Massensport zum für immer mehr unleistbaren Luxus-Produkt wird.