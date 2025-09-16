ÖSV-Star wurde zum dritten Mal Papa: Eltern jetzt in Unterzahl

Vor der finalen Vorbereitung auf den Olympia-Winter gab es für einen ÖSV-Star eine private Motivationsspritze: Kombinierer Franz-Josef Rehrl wurde zum dritten Mal Papa.

Das teilte der Steirer am Dienstag via Instagram mit. „Jetzt offiziell in Unterzahl – Kinder 3 : Eltern 2“, schrieb der 32-Jährige zu einem süßen Schnappschuss des Neugeborenen.