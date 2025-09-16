Babyglück vor Olympia
ÖSV-Star wurde zum dritten Mal Papa: Eltern jetzt in Unterzahl
Franz-Josef Rehrl feierte in seiner Karriere zwei Weltcupsiege und stand auch bei Weltmeisterschaften viermal auf dem Podest.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Vor der finalen Vorbereitung auf den Olympia-Winter gab es für einen ÖSV-Star eine private Motivationsspritze: Kombinierer Franz-Josef Rehrl wurde zum dritten Mal Papa.
Das teilte der Steirer am Dienstag via Instagram mit. „Jetzt offiziell in Unterzahl – Kinder 3 : Eltern 2“, schrieb der 32-Jährige zu einem süßen Schnappschuss des Neugeborenen.
Rehrl ist eine Konstante im ÖSV-Kombi-Team. In seiner Karriere gewann er vier WM-Medaillen, feierte zwei Weltcupsiege und schaffte im Gesamtweltcup 2018/19 den Sprung auf Platz drei. (TT.com)