Cup-Schlager in der Reichenau: Glänzer freut sich auf die Legende Didi

Westligist SVG Reichenau bittet heute (18 Uhr) in der zweiten ÖFB-Cuprunde Bundesligist und Salzburg-Bezwinger WAC zum Kunstrasen-Tanz.

Lässt sich der Reichenauer Derbysieg in der Regionalliga West am Wochenende mit dem WAC-Erfolg über Salzburg zwei Ligen darüber vergleichen? Wohl eher nicht, aber beide Teams sammelten im Liga-Betrieb Punkte wie Selbstvertrauen. Und die wollen auch beide mit ins Cupspiel nehmen.

Auf der Trainerbank trifft der Osttiroler Gernot Glänzer auf den Burgenländer Didi Kühbauer. Und der Reichenauer Langzeit-Coach lächelt diesem besonderen Treffen seit der Auslosung entgegen: „Man sieht nicht jeden Tag so einen prominenten Kollegen wie Didi Kühbauer auf der gegnerischen Trainerbank. Er ist eine Legende und war in aktiven Zeiten einer der besten österreichischen Mittelfeldspieler der Geschichte“, verneigt sich Glänzer vor dem WAC-Cheftrainer.

Salzburg entzaubert