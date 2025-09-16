Silberpfad wird zur Herausforderung für Laufbegeisterte

Am Samstag, 20. September ist die Schwazer Altstadt der Start und das Ziel eines Berglaufs auf dem Weitwanderweg: Drei Distanzen zwischen 23 und 86 Kilometer stehen zur Auswahl.

Schwaz – Am 20. September wird der Weitwanderweg Tiroler Silberpfad ab Schwaz zum Schauplatz für Laufbegeisterte. Bei der Tiroler Silberpfad Trophy stehen drei Distanzen (23 km Sprint, 42 km Marathon, 86 km Ultra) zur Auswahl. Rund 3500 Höhenmeter müssen die Athleten auf der längsten Distanz meistern, auch der Marathon hat es mit 2700 Höhenmetern in sich.

Ausdauer, Geschicklichkeit und mentale Stärke sind aber auf den anspruchsvollen Strecken gefragt. Start und Ziel befinden sich in der Altstadt Schwaz, wo die Gastronomiebetriebe regionale Spezialitäten anbieten, während „Radio U1“ in der Früh für Stimmung sorgt. Ab 10 Uhr heizt DJ Daniel Hammerschmied die Stimmung weiter an. Es gibt noch Last-Minute-Startplätze. Pro Starter werden fünf Euro an die Kinderhilfe im Bezirk Schwaz gespendet.