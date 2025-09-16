Vor vier Jahren ausgelobt
Nie vergeben und fast vergessen: Warum kriegt keiner den Tobias-Moretti-Förderpreis?
Ende 2021 überreichte der damalige Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP, rechts im Bild) die Stiftungsurkunde für den Tobias-Moretti-Förderpreis an seinen Namensgeber Tobias Moretti (links).Archivfoto: Land Tirol/Die Fotografen
© Land Tirol/Die Fotografen
Vor vier Jahren schuf das Land Tirol den mit 5000 Euro dotierten Tobias-Moretti-Förderpreis. Verliehen wurde er bisher nicht. Warum? Das weiß niemand so recht.