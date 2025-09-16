Lendbräukeller: Emotionale Tiefe und musikalische Vielfalt im September

Das Theater im Lendbräukeller in Schwaz präsentiert im September ein vielseitiges Programm: Von einem bewegenden Theaterstück über ein innovatives Konzert bis hin zu einer Wiederaufnahme eines eindringlichen Monologs.

Schwaz - Den Auftakt macht am 18. September um 20.15 Uhr das Gastspiel von Trojer & Wolf mit dem Stück „Gift“ von Lot Vekemans unter der Regie von Philipp Rudig. Das emotionale Drama erzählt von zwei Menschen, die nach dem Verlust ihres Kindes und ihrer Beziehung nach über zehn Jahren wieder aufeinandertreffen. Anlass ist die geplante Umbettung ihres Kindes aufgrund von Giftstoffen im Friedhofsboden. Der Dialog zwischen den beiden verspricht eine intensive Auseinandersetzung mit Themen wie Verlust, Liebe und Selbstfindung.

Im Fokus der Lieder von „Vivid Eve“ stehen die Songtexte. © Carmen Tannich

Am 25. September um 20.15 Uhr betritt das Duo „Vivid Eve“ die Bühne des Lendbräukellers. Die Band, bestehend aus Gesang und Gitarre, präsentiert Songs, die zwischen intimen, reduzierten Passagen und ausladenden Klangsphären changieren. Besonderes Augenmerk legen die Musiker auf ihre Texte, die als Herzstück ihrer Kompositionen und Live-Performances dienen.

Markus Plattner feiert großen Erfolg mit seinem Monolog „Regen“ - daher gibt es jetzt weitere Zusatzvorstellungen. © Theater im Lendbräukeller

Ab dem 27. September kehrt mit „Regen“ von Ferdinand von Schirach ein besonderes Highlight zurück auf die Bühne des Lendbräukellers. In diesem Theatermonolog, der von Markus Plattner selbst gesprochen und aufgeführt wird, reflektiert ein Mann über Verbrechen und Strafen, die Würde des Menschen, Einsamkeit, Liebe und das Scheitern. Die Aufführung verspricht eine mutige und persönliche Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen an der Grenze zwischen Bühnenfigur und Realität.

Das Theater im Lendbräukeller bietet mit diesem Programm nicht nur Unterhaltung, sondern regt auch zum Nachdenken an. Die Vielfalt der Darbietungen unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Hauses für die Kulturszene in Schwaz und Umgebung.