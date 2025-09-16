Mit der Pension kommt die Ehre: Altbürgermeister und Vorstand wird ausgezeichnet

Karl Poppeller, langjähriger Bürgermeister von Ainet, ging Ende August als Vorstand der Felbertauernstraße AG in Pension. Die Gemeinde machte ihn zum Ehrenbürger, auch das Land zeichnete den heute 70-Jährigen aus.

Am 7. September 2025 versammelte sich die Dorfgemeinschaft von Ainet zu einem besonderen Anlass: Altbürgermeister Karl Poppeller feierte seinen 70. Geburtstag und wurde zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt.

Den Höhepunkt bildete die Übergabe der Ehrenbürgerurkunde durch Bürgermeisterin Berta Staller und Vizebürgermeister Herbert Putzhuber. Mit dieser Auszeichnung würdigte die Gemeinde Poppellers 24-jährige Amtszeit als Bürgermeister und sein jahrzehntelanges Engagement für die örtlichen Vereine. Für den Geehrten kam die Ernennung überraschend.

Zahlreiche Gratulanten waren anwesend, darunter Pfarrer Wieslaw Wesolowski, Pfarrgemeinderatsobfrau Hildegard Lanser, Vertreterinnen des Sozialkreises, Mitglieder des Gemeinde- und Pfarrgemeinderates sowie viele Aineterinnen und Aineter. Die Aineter Vereine überreichten dem Altbürgermeister ein gemeinsames Geschenk.