Gipfeltreffen in Ratschings – Business-Meetings mit Weitblick

Inmitten der beeindruckenden Südtiroler Bergwelt neue Idee schmieden.

Ab sofort besteht die Möglichkeit Seminare, Firmenfeiern, Kurse und Schulungen mit einem großartigen Ausblick im Bergrestaurant „Summit“ in Ratschings abzuhalten – ideal für kreative Köpfe und innovative Konzepte.

Die neuen Schulungsräume des Bergrestaurants „Summit“ an der Bergstation in Ratschings bieten maximale Flexibilität und Komfort und sind der ideale Veranstaltungsort für deine Gipfeltreffen. Alpine Schönheit und modernste Ausstattung treffen – inmitten der wunderschönen Südtiroler Bergwelt – aufeinander. Folgende Schulungsräume stehen zur Verfügung:

• Der Seminarraum „La´Vinzenz“ ist 295 m2 groß und bietet Platz für 100 bis 120 Personen.

• Der Seminarraum „Se´Franz“ ist 115 m2 groß und bietet Platz für 30 bis 40 Personen.

Eine atemberaubende Terrasse.

Für noch mehr Weitblick und Inspiration sorgt die 200 -m2-Terrasse, die sowohl für Pausen als auch für Outdoor-Workshops genutzt werden kann.

Natürliche Materialien, moderner Komfort.

Die Schulungsräume bestechen durch den Einsatz heimischer Materialien und schaffen eine warme, einladende Atmosphäre. Die Räume können durch eine akustische Schiebewand getrennt und über separate Eingänge erreicht werden – perfekt für parallel laufende Veranstaltungen.

Harmonie zwischen Gebäude und Landschaft.

Die Fassade des neuen Bergrestaurants „Summit“ in edlem Rostbraun fügt sich harmonisch in die alpine Landschaft ein, während die Glasfront auf der Südseite einen atemberaubenden Blick auf die unberührte Natur in Richtung Passeiertal, hin zur Jaufenspitze, der Kreuzspitze, dem Fleckner und die umliegende Bergwelt bietet. Hier können Ihre Teilnehmer die Schönheit der Natur genießen und kreative Momente erleben – sommers wie winters.

Erlebe Business-Meetings in einer neuen Dimension – mitten in den Bergen. Je nach Verfügbarkeit können die Räume auch für private Feiern, wie etwa Geburtstage oder Hochzeiten gebucht werden.

Organisatorische Informationen:

Die Seminarräume sind bequem über die Bergbahn erreichbar, die dich und deine Gäste direkt zur Bergstation „Rinneralm“ bringt. Vor Ort erwartet dich modernste technische Ausstattung: Beamer, Leinwand, TV (auf dem neuesten Stand der Technik) sowie eine Bar und Terrasse für entspannte Pausen.

Unser hauseigenes Catering sorgt nach Wunsch für kulinarische Highlights, die dir direkt in den Raum oder auf die Terrasse serviert werden.