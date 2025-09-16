Silberregion Karwendel: Neue digitale Wanderwege für Familien

Die Silberregion Karwendel in Tirol bietet ab sofort zwei interaktive Wanderwege für Kinder und Familien an. Der Knappensteig in Schwaz und der Planetenlehrpfad in Terfens verbinden Natur, Geschichte und moderne Technologie zu spannenden Entdeckungstouren.

Schwaz - Auf dem historischen Knappensteig in Schwaz können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren mit einem digitalen Audioguide in die Welt des mittelalterlichen Silberbergbaus eintauchen. Die rund 1,5-stündige Tour führt vom Parkplatz Silberwald aus durch die einstige Bergbauregion. Begleitet vom Maskottchen Karwendolin lösen die jungen Entdecker unterwegs Rätsel und erfahren Spannendes über die Bedeutung des Schwazer Silberabbaus.

In Terfens lockt der drei Kilometer lange Planetenlehrpfad zu einer interaktiven Reise durchs Sonnensystem. Auch hier begleitet Karwendolin die Kinder und stellt ihnen knifflige Aufgaben. Erwachsene können sich über neue Schautafeln und eine digitale Broschüre über Astronomie informieren. Startpunkt ist der Parkplatz der Volksschule Terfens-Vomperbach.

Karte beim TVB abholen oder der Gemeinde Terfens

Für beide Touren benötigen Besucher eine spezielle Karte, die beim Tourismusverband in Schwaz oder der Gemeinde Terfens erhältlich ist. Nach dem Scannen eines QR-Codes kann das digitale Abenteuer beginnen.

"Mit diesen neuen Angeboten schaffen wir ein Netzwerk digitaler Wanderwege, das Natur, Wissen, Kultur und Technik verbindet", erklärt der Tourismusverband. Die Kombination aus Wandererlebnis und moderner Technologie soll Familien, Vereine und Schulklassen gleichermaßen ansprechen.