Sorge um Spatzen-Sänger: Frontmann Norbert Rier erlitt leichten Schlaganfall

Der Sänger und Frontmann der Kastelruther-Spatzen erlitt vor Kurzem einen Schlaganfall. Bei den Untersuchungen sei zudem herausgekommen, dass er sich auch seine Herzklappe wieder austauschen lassen müsse. Trotz allem soll das für Oktober geplante Spatzenfest stattfinden.

Kastelruth – Der Frontmann der seit Jahrzehnten äußerst erfolgreichen Südtiroler Volksmusikgruppe Kastelruther Spatzen, Norbert Rier, hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Es habe sich um eine „Vorstufe zum Schlaganfall“ gehandelt, sagte der Sänger in einem Interview mit der Tageszeitung Dolomiten (Dienstagsausgabe). Bei den Untersuchungen sei zudem herausgekommen, dass er sich auch seine Herzklappe wieder austauschen lassen müsse, die vor acht Jahren eingesetzt worden war.

Ihm sei „vorher schwindelig“ geworden, schilderte der 65-jährige Südtiroler, der auch Landwirt ist und eine Haflinger-Zucht betreibt. In der Notaufnahme sei dann alles durchgecheckt worden. Zum leichten Schlaganfall sei außerdem noch ein Leistenbruch hinzugekommen: „Dieser muss auch noch operiert werden. Alles kommt zusammen.“ Über den medizinischen Notfall, der sich vor einigen Wochen ereignete, hatte das deutsche Online-Musikportal Schlager.de zuerst berichtet.

„Muss auf mich achten“

„Es geht zurzeit recht gut. Ich muss auf mich achten und kürzertreten. Dann wird es schon gehen“, erklärte Rier. Völlig sorgenlos sei das Leben nun mal nicht. Die Herzklappe solle im Oktober an der Innsbrucker Klinik getauscht werden: „Ich hoffe, dass ich die Termine bis dahin alle wahrnehmen kann – indem ich mich überall zurückhalte, teilweise nehme ich Schmerzmittel. Ich versuche, das noch durchzuziehen – und dann wird man sehen.“ Beim großen traditionellen „Spatzenfest“ zwischen 10. und 12. Oktober in Kastelruth im Schlerngebiet wolle er jedenfalls dabei sein und auftreten, beruhigte Rier die Kastelruther Spatzen-Fans. (APA)