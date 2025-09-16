Lienz feiert Mobilität: Europäische Mobilitätswoche und Eröffnung der Muchargasse

Die Stadt Lienz beteiligt sich an der Europäischen Mobilitätswoche. Am Freitag, dem 19. September, wird die Veranstaltung mit der Eröffnung der neuen Begegnungszone in der Muchargasse verknüpft. Von 10 bis 15 Uhr erwartet die Besucher ein Programm rund um nachhaltige Mobilität.

Lienz – Die Europäische Mobilitätswoche, die in diesem Jahr ihr 24-jähriges Bestehen feiert, ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Lienz nutzt diese Gelegenheit, um gleichzeitig die neu gestaltete Muchargasse als Begegnungszone zu präsentieren.

Die Umgestaltung der Muchargasse ist Teil der Bemühungen der Stadt, den öffentlichen Raum attraktiver und fußgängerfreundlicher zu gestalten. In einer Begegnungszone haben alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt Zugang, wobei der Fokus auf einem harmonischen Miteinander liegt.

Von 10 bis 15 Uhr können sich interessierte Besucherinnen und Besucher über das FLUGS-eCarsharing informieren und auch gleich eine Probefahrt unternehmen. Alle, die sich neu beim FLUGS-Programm anmelden, erhalten ein Guthaben von 10 Euro.

Ebenfalls vorgestellt wird das Rikscha-Angebot des Freiwilligenzentrum Osttirol/Privatstiftung Lienzer Sparkasse. Diese Form der Fortbewegung ist vor allem für jene Menschen ideal, denen das Gehen nicht mehr ganz so leichtfällt – beispielsweise den Klienten im Wohn- und Pflegeheim Lienz. Diese können sich dann bequem und umweltfreundlich kutschieren lassen. (TT)

