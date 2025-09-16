Sie will für Österreich zum ESC
Tiroler Pop-Talent sang vor 50.000 Menschen in Madrid: „Unglaubliches Gefühl“
Plötzlich Hauptbühne um 21 Uhr, statt Nebenbühne um 16 Uhr: Lena Schaur wurde beim „Coca Cola Music Experience“ Festival in Madrid selbst überrascht.
© Fabio Peterle
Geplant war ein Auftritt auf der Nebenbühne eines Madrider Festivals, geworden ist es die Hauptbühne zur besten Zeit. Mit der TT sprach Tirols Pop-Supertalent Lena Schaur über einen unvergesslichen Abend und ihre Ambitionen für den Eurovision Song Contest.