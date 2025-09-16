Sie will für Österreich zum ESC

Tiroler Pop-Talent sang vor 50.000 Menschen in Madrid: „Unglaubliches Gefühl“

Plötzlich Hauptbühne um 21 Uhr, statt Nebenbühne um 16 Uhr: Lena Schaur wurde beim „Coca Cola Music Experience“ Festival in Madrid selbst überrascht.
© Fabio Peterle
Simon Hackspiel

Von Simon Hackspiel

Geplant war ein Auftritt auf der Nebenbühne eines Madrider Festivals, geworden ist es die Hauptbühne zur besten Zeit. Mit der TT sprach Tirols Pop-Supertalent Lena Schaur über einen unvergesslichen Abend und ihre Ambitionen für den Eurovision Song Contest.