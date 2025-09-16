Abenteuer auf vier Pfoten
Von München nach Verona: Wie Nadine Regel mit ihrem Hund über die Alpen wanderte
Nadine Regel (40) lebt in Garmisch-Partenkirchen, ist Journalistin und hat in diesem Sommer ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin berichtet sie sehr inspirierend und lebensnah über die Alpenüberquerung mit ihrem Hund Ralfi. Zahlreiche Tipps inklusive.
© Stefan Gapp
Weitwandern liegt im Trend. Viele Menschen träumen davon, die Alpen zu überqueren. Die Journalistin Nadine Regel hat sich diesen Traum mit ihrem Hund Ralfi erfüllt und ein Buch darüber geschrieben.