Abenteuer auf vier Pfoten

Von München nach Verona: Wie Nadine Regel mit ihrem Hund über die Alpen wanderte

Nadine Regel (40) lebt in Garmisch-Partenkirchen, ist Journalistin und hat in diesem Sommer ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin berichtet sie sehr inspirierend und lebensnah über die Alpenüberquerung mit ihrem Hund Ralfi. Zahlreiche Tipps inklusive.
© Stefan Gapp
Von Theresa Aigner

Weitwandern liegt im Trend. Viele Menschen träumen davon, die Alpen zu überqueren. Die Journalistin Nadine Regel hat sich diesen Traum mit ihrem Hund Ralfi erfüllt und ein Buch darüber geschrieben.