Junge Talente der Musikkapelle Iselsberg-Stronach ausgezeichnet

Die Musikkapelle Iselsberg-Stronach hat allen Grund zur Freude: Gleich vier ihrer jungen Mitglieder wurden kürzlich für ihre herausragenden Leistungen im Rahmen der Jungmusikerleistungsabzeichen geehrt.

Iselsberg-Stronach – Jonathan Kofler konnte das Juniorabzeichen für sich gewinnen. Mit dieser Auszeichnung in der Tasche wird er ab der kommenden Saison die Reihen der Musikkapelle verstärken. Charlotte Kofler bewies ihr Können mit dem Erwerb des Bronzenen Leistungsabzeichens.

Einen Schritt weiter ging Jonas Walder, dem das Jungmusikerabzeichen in Silber überreicht wurde. Diese Auszeichnung bestätigt sein fortgeschrittenes musikalisches Können und theoretisches Wissen.