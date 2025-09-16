Neuer Pumptrack in Reutte: Eröffnung mit spannendem Rennformat

Am 20. September wird in Reutte der neue Pumptrack mit einem besonderen Event eröffnet. Unter dem Motto „PUMP IT! RACE THE OPENING“ können Interessierte ab 14.30 Uhr die neue Anlage nicht nur besichtigen, sondern auch gleich in einem Rennen testen.

Reutte – Der Pumptrack, eine speziell gestaltete Strecke für Fahrräder, Skateboards und andere Rollsportgeräte, ist Teil des Jugendpartizipationsprogramms „Jugend entscheidet mit“ in der Stadtgemeinde Reutte. Die Eröffnungsveranstaltung beim Jugendzentrum SMILE verspricht ein spannendes Erlebnis für Jung und Alt zu werden.

Das Programm beginnt bereits um 12 Uhr mit der Vergabe der Startnummern für das Eröffnungsrennen. Um 14 Uhr folgt die offizielle Eröffnung, bevor ab 14.30 Uhr das „RACE THE OPENING“ – das große Auftaktrennen des Vereines MTBausserfern – startet. Dabei können Teilnehmer ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit auf der neuen Strecke unter Beweis stellen.

Eingeladen sind alle – von motivierten Scooter-Kids bis zu passionierten Bikerinnen und Bikern. Auch Familien, Freunde und Interessierte sind willkommen, um die Teilnehmenden anzufeuern.

Für die passende Atmosphäre sorgt DJ GOMMEZ, auch bekannt als Marco Tomes, mit seinen Sounds. Besucher können sich zudem auf Getränke und Snacks freuen, die vor Ort angeboten werden.

Die Veranstaltung findet beim Jugendzentrum SMILE in der Mühler Straße 36 in Reutte statt. Der Eintritt ist frei.

Interessierte, die am Eröffnungsrennen teilnehmen möchten, finden die Teilnahmebedingungen und Anmeldemöglichkeiten auf der Website www.pumptrack-reutte.at.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung im Frühjahr 2026 nachgeholt.