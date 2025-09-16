Produktion steht bereits still

Endgültiges Aus: Oberländer Traditionsbetrieb schlittert in die Pleite

Das Gummiwerk in Imst hat sich auf die Produktion von Luftballons und Badehauben aus Naturkautschuk-Latex spezialisiert.
Von Beate Troger

Das Unternehmen produzierte neben Luftballons und Badehauben auch Spezialprodukte aus Naturkautschuk-Latex für die NASA und die Medizintechnik. Weil eine dringend notwendige Investition nicht finanzierbar war, hat der Familienbetrieb einen Insolvenzantrag eingereicht.

