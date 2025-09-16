41 Jahre nach Tötung einer jungen Frau in Bayern: Verdächtiger in U-Haft

Der einstige Lebensgefährte der Frau wurde in der Türkei festgenommen und an Deutschland ausgeliefert. Die 19-Jährige wurde im Jahr 1984 tot in ihrem Zimmer im Krankenschwestern-Wohnheim aufgefunden.

Aschaffenburg – 41 Jahre nach der Tötung einer 19-jährigen Krankenschwesterschülerin im bayerischen Aschaffenburg sitzt der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft.

Der mittlerweile 66-Jährige wurde Ende Juli in der Türkei festgenommen und vor wenigen Tagen an Deutschland ausgeliefert, wie die Polizei am Dienstag in Aschaffenburg erklärte. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige war einst der Lebensgefährte der Getöteten.

Verdächtiger setzte sich in die Türkei ab

Am 30. Juli 1984 war die 19-jährige Maria K. nicht zu ihrem Dienst in einem Aschaffenburger Krankenhaus erschienen. Zwei Tage später fand ihre Vorgesetzte sie leblos in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim. Schnell richtete sich der Tatverdacht gegen den damals 25-jährigen Ex-Freund, der sich allerdings am Tag nach der Tat bereits in die Türkei abgesetzt hatte.