Berg-Hochzeit: Ex-Ski-Star traute sich nach Scheidung noch einmal

Als Veronika Zuzulova startete sie ihre Ski-Karriere. Nach der Hochzeit mit ihrem französischen Kondi-Trainer Romain Velez zündete die Slowakin im Ski-Weltcup als Velez-Zuzulova so richtig den Slalom-Turbo und feierte insgesamt vier Weltcup-Siege.

Ein Kreuzbandriss in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison bremste die Slalom-Spezialistin aus. Zwar nahm sie noch an den Winterspielen in Pyeongchang 2018 teil, doch danach schwang sie endgültig ab.

Als Ski-Pensionistin durfte sie sich dann über die Geburt ihres ersten Kindes Jules freuen. Die Ehe mit ihrem ehemaligen Trainer zerbrach allerdings und es folgte die Scheidung.