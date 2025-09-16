Berg-Hochzeit: Ex-Ski-Star traute sich nach Scheidung noch einmal
Als Veronika Zuzulova startete sie ihre Ski-Karriere. Nach der Hochzeit mit ihrem französischen Kondi-Trainer Romain Velez zündete die Slowakin im Ski-Weltcup als Velez-Zuzulova so richtig den Slalom-Turbo und feierte insgesamt vier Weltcup-Siege.
Ein Kreuzbandriss in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison bremste die Slalom-Spezialistin aus. Zwar nahm sie noch an den Winterspielen in Pyeongchang 2018 teil, doch danach schwang sie endgültig ab.
Als Ski-Pensionistin durfte sie sich dann über die Geburt ihres ersten Kindes Jules freuen. Die Ehe mit ihrem ehemaligen Trainer zerbrach allerdings und es folgte die Scheidung.
Inzwischen hat Zuzulova mit ihrem neuen Partner Gasp Valette ihr Glück gefunden. Vor einem Jahr bekamen sie ihr erstes gemeinsames Kind Aksel. Anfang September gaben sie sich bei einer Berg-Hochzeit im Mont-Blanc-Gebiet nahe Chamonix das Ja-Wort.