Gewerkschaft überlegt noch
Erstes Gespräch ohne Ergebnis: Wie die Dreierkoalition Druck auf die Beamten macht
Kommt es zu offiziellen Verhandlungen? Beamtengewerkschafter Eckehard Quin (im Vordergrund) sitzt dem Koalitionstrio Martina von Künsberg Sarre (NEOS), Markus Marterbauer (SPÖ) und Alexander Pröll (ÖVP) gegenüber.
© APA/Techt
Für den Gehaltsabschluss 2026 der Beamten gibt es aus dem Vorjahr die gesetzliche Zusage, um 0,3 Prozentpunkte über der Inflation zu bleiben. Die Regierung muss aber sparen und will die Vereinbarung aufschnüren.