Hollywood-Ikone Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Robert Redford ist tot. Der Oscarpreisträger sei im Alter von 89 Jahren gestorben. Zu seinen berühmtesten Filmen zählen Werke wie „Der Pferdeflüsterer“, „Die drei Tage des Condor“ oder „Ein unmoralisches Angebot“. Für den Film „Der Clou“ wurde er mit einem Oscar nominiert. Für seine Regie bei „Eine ganz normale Familie“ erhielt er den begehrten Filmpreis 1981.

Als charmanter Ganove wurde Robert Redford einst zum führenden Hollywoodstar. In der Komödie „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ (1969) überfiel er zusammen mit Paul Newman Eisenbahnen und Banken. Aber der Schauspieler gab sich nicht mit dem Image als Hollywoodschönling zufrieden und wurde einer der prägenden Darsteller seiner Generation, Erfolgsproduzent und Unterstützer des Independent-Cinemas.

Mehrfach Oscar-prämiert