Polizei bittet um Hinweise

Unbekannter knackte Tankautomat am Brenner und flüchtete mit E-Scooter

Ein Unbekannter brach Montagfrüh einen Tankautomaten bei einer Tankstelle am Brenner auf. Laut Polizei geschah die Tat gegen 5 Uhr. Dem Mann gelang es, Bargeld aus dem Automaten zu stehlen. Dieser wurde schwer beschädigt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Er war mit einem dunklen Sweater gekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Nach dem Einbruch ist er mit einem E-Scooter in südliche Richtung geflüchtet, teilten die Ermittler mit. Hinweise können der Polizeiinspektion Steinach unter der Telefonnummer 059133/7125-100 gemeldet werden. (TT.com)

