Vier Motorräder in St. Anton aus Baucontainer gestohlen, in der Schweiz klickten die Handschellen

St. Anton am Arlberg – Aus zwei Baucontainern im Verwalltal in St. Anton wurden in der Nacht auf Sonntag vier Sportmotorräder und mehrere Elektrogeräte gestohlen. Die beiden Container waren mit Gewalt geöffnet worden.

Gegen 4 Uhr konnten schließlich alle Motorräder in einem ebenfalls als gestohlen gemeldeten Transporter im Schweizer Kanton Zürich sichergestellt werden. Zwei Tatverdächtige, Franzosen im Alter von 16 und 19 Jahren, versuchten noch zu flüchten, wurden jedoch festgenommen. (TT.com)