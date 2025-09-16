HCI-Crack hart im Nehmen

Zuerst die Nase, dann der Daumen: Der Bär wird zum Gitter-Ritter

Ein übler Check von Pustertals JC Lipon bescherte Lukas Bär zum Saisonauftakt der ICE Hockey League eine gebrochene Nase.
© gepa/Schönherr
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber