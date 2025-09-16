3000 Besucher beim „Young Action Day“: Innsbruck feierte Bewegung und Kreativität

Rund 3000 Besucher:innen, darunter über 1000 Kinder, strömten am Samstag zum 5. „Young Action Day“ in Innsbruck. Das Areal um das Kletterzentrum sowie die Skate- und Leichtathletikhalle verwandelte sich in ein Fest der Bewegung und Kreativität.

Innsbruck – Der „Young Action Day“ bot am vergangenen Samstag eine breite Palette an Möglichkeiten für Jung und Alt: von klassischen Sportarten wie Handball und Volleyball über Trendsportarten wie Skateboarden bis hin zu kreativen Angeboten wie Theaterspielen und Graffiti-Sprayen. Neu im Programm waren unter anderem Yoga, Ponyreiten und Kajaken.

Volleyball – nur eine der vielen Stationen beim „Young Action Day“. © Young Action Day

Beliebt war etwa das Bemalen von Hobbyhorsing-Steckenpferden, eine Aktivität, die die Fantasie der jungen Teilnehmer anregte. Auch traditionelle Angebote wie Schach und Kampfsportarten wie Jiu-Jitsu fanden großen Anklang.

Es war wieder unglaublich schön zu sehen, wieviel Freude die Kinder an diesem Tag ausstrahlen. Organisator:innen des „Young Action Day“

Die Organisator:innen zeigten sich begeistert von der Resonanz: „Es war wieder unglaublich schön zu sehen, wieviel Freude die Kinder an diesem Tag ausstrahlen und mit wieviel Passion und Herzblut die Vereine ihre Aktivitäten präsentieren und aufbereiten. Genau dafür machen wir den Young Action Day!“ Das Ziel des Events sei es, junge Menschen zu motivieren, neue Sportarten und kreative Hobbys für sich zu entdecken und eine Brücke zwischen Vereinen und Familien zu bauen. (TT.com)