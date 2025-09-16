70. Song Contest in Wien: Spanien sagt ab, falls Israel teilnimmt

Der Verwaltungsrat des spanischen Rundfunks beschloss offiziell einen Rücktritt vom Liederwettbewerb, sollte Israel nicht ausgeschlossen werden. Die Absage eines der fünf größten Zahlungsländer wäre ein herber Schlag für den ESC. Auch andere Länder stellen der Europäischen Rundfunkunion die Rute ins Fenster.