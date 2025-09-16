Dramatische Eskalation: Israels Armee startete Bodenoffensive auf Gaza

„Gaza brennt“: Mit diesen Worten verkündete Israels Verteidigungsminister Israel Katz den Beginn der Bodenoffensive auf die Stadt Gaza, in der sich noch Hunderttausende Zivilisten aufhalten. Es hagelt Kritik.

Gaza, Tel Aviv – Israels Armee hat mit Tausenden Soldaten und schwerem Gerät am Dienstag seine geplante Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen, und das, obwohl sich dort noch Hunderttausende Zivilisten aufhalten. Nach Anweisung der politischen Spitze hätten Truppen „den Bodeneinsatz in die Hamas-Hochburg ausgeweitet, in die Stadt Gaza“, erklärte ein Militärsprecher. Es handle sich um ein „schrittweises Manöver“, an dem Luft- und Bodenstreitkräfte beteiligt sind.

Ziel sei es, die Hamas-Kräfte in diesem Gebiet auszuschalten. Israel gehe davon aus, dass sich dort bis zu 3000 kampfbereite Mitglieder der islamistischen Terrororganisation aufhielten. Unter der Stadt befinde sich ein ausgedehntes, unterirdisches Tunnelnetzwerk der Hamas. Man werde alles unternehmen, um die Sicherheit der 48 verbliebenen Geiseln und der Zivilisten in Gaza zu gewährleisten, hieß es. Rund 40 Prozent der Zivilbevölkerung – mehr als 350.000 Menschen – haben die Stadt nach Angaben beider Seiten verlassen. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich in der von Israel zur Kampfzone erklärten Stadt weiter Hunderttausende Palästinenser befinden.

„Gaza brennt“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach vom Beginn eines intensiven Einsatzes in der Stadt Gaza. Verteidigungsminister Israel Katz schrieb: „Gaza brennt.“ Die Soldaten kämpften, „um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen“. Man werde „nicht nachlassen und nicht zurückweichen – bis die Mission abgeschlossen ist“, schrieb Katz weiter. Es war zunächst völlig unklar, wie lange der Einsatz in der Stadt Gaza dauern würde. Manche Experten gehen davon aus, dass er sich über Monate hinziehen könnte.

Israels Militär hatte in der Nacht auf Dienstag seine Angriffe auf die Stadt Gaza massiv intensiviert. Mehrere US-Medien berichteten über Panzer, die in die Stadt vorrückten. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa sprach nach Angriffen von Dutzenden Toten. Israelische Kampfflugzeuge flogen laut Wafa nahezu ununterbrochen heftige Attacken auf die im Norden des Gazastreifens gelegene Stadt, begleitet von Artilleriebeschuss. Augenzeugen berichten von verzweifelten Zuständen in der Stadt. Zwei Divisionen sind an dem Einsatz beteiligt, reguläre und Reservetruppen. In den kommenden Tagen sollten weitere Divisionen zum Einsatz kommen. Eine Division besteht in der Regel aus 10.000 bis 15.000 Soldatinnen und Soldaten.

Man stelle sich auf einen „komplexen Häuserkampf“ in der Stadt Gaza mit „vielen Herausforderungen“ ein, sagte ein Sprecher des Militärs. Die Armee hatte die Menschen in der Stadt vor Beginn der Offensive dazu aufgerufen, sich in eine sogenannte humanitäre Zone im Süden des Küstenstreifens zu begeben. Internationale Hilfsorganisationen warnen vor einer Verschärfung der schlimmen humanitären Lage im umkämpften Gazastreifen.

Fast alle der rund zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind während des verheerenden Krieges, der schon seit fast zwei Jahren wütet, zu Binnenvertriebenen geworden. Viele von ihnen mussten schon mehrmals unter unbeschreiblichen Umständen fliehen. Den Vereinten Nationen zufolge ist die Versorgungslage in dem abgeriegelten Küstenstreifen dramatisch, viele Menschen leiden an Hunger.

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul kritisierte Israels Vorgehen. Die humanitäre Situation im Gazastreifen sei inakzeptabel, auch das Fortführen der Auseinandersetzung mit dem Ziel der Eroberung der Stadt Gaza sei der falsche Weg. Die britische Außenministerin Yvette Cooper schrieb auf der Plattform X, die neue Offensive des israelischen Militärs sei „rücksichtslos und entsetzlich“.

Sorge um die Geiseln

Das Forum der Angehörigen der Geiseln äußerte große Besorgnis. Nach 710 Nächten in der Gewalt von Terroristen „könnte heute Nacht die letzte Nacht für die Geiseln sein“, hieß es in einer Erklärung des Forums. Netanjahu entscheide sich bewusst dafür, „sie aus politischen Erwägungen zu opfern“. Er ignoriere dabei völlig die Einschätzungen des Generalstabschefs und der Sicherheitsbehörden.