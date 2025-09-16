Verletztes Rind in Kirchdorf: Land gibt Wolf zum Abschuss frei

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Dienstag nach dem Fund eines verletzten Rinds in Kirchdorf am vergangenen Wochenende einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Die Verordnung gelte ab Mitternacht bis Ende Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses, hieß es in einer Aussendung. Zudem dürfte ein vergangene Woche in Nauders tot aufgefundenes Schaf von einem Bären gerissen worden sein.

Bei dem in Kirchdorf verletzten Rind habe die Begutachtung durch einen Amtsarzt den Verdacht auf eine Beteiligung eines Wolfs ergeben, teilte das Land mit. Die zuständige Jägerschaft sei über die Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf informiert worden. Heuer waren bereits 23 Abschussverordnungen erlassen worden. Mit der nun erlassenen Verordnung sind ab Mittwoch noch acht aufrecht, hieß es. Fünf Wölfe wurden bisher heuer im Bundesland nach Verordnungen erlegt.

Bärenverdacht in Nauders