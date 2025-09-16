Mehrere Tausend Euro Schaden
Angestellte stahl in Tirol über Jahre Leergut und Lebensmittel aus Geschäft
Eine Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts im Bezirk Innsbruck-Land dürfte über mehrere Jahre Leergut und Lebensmittel gestohlen haben. Der Filialleitung kam das Verhalten der Frau merkwürdig vor und beauftragte einen Detektiv.
Dieser sprach die Angestellte schließlich am Dienstag an, woraufhin sich die Frau sofort geständig zeigte. Seit 2023 dürften mehrere Tausend Euro Schaden entstanden sein. Die Frau wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)