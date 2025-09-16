Gerüstteil stürzte auf Arbeiter: 27-Jähriger bei Unfall in Vils verletzt

Ein 27-jähriger Mann wurde am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Vils verletzt. Der Angestellte einer Gerüstbaufirma half gegen 16.45 Uhr, ein Gerüst auf einem Firmenareal aufzubauen. Aufgrund der Höhe des Gerüstes wurden Gerüstteile mittels Seilwinde aufgezogen. Dabei verhakte sich ein rund zwei Kilogramm schweres Teil in einer Höhe von etwa zehn Metern.