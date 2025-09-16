Ins Krankenhaus gebracht
Gerüstteil stürzte auf Arbeiter: 27-Jähriger bei Unfall in Vils verletzt
Ein 27-jähriger Mann wurde am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Vils verletzt. Der Angestellte einer Gerüstbaufirma half gegen 16.45 Uhr, ein Gerüst auf einem Firmenareal aufzubauen. Aufgrund der Höhe des Gerüstes wurden Gerüstteile mittels Seilwinde aufgezogen. Dabei verhakte sich ein rund zwei Kilogramm schweres Teil in einer Höhe von etwa zehn Metern.
Das Aufziehen wurde unterbrochen und der 27-Jährige versuchte, das verhakte Teil vom Boden aus zu lösen. Plötzlich fiel es zu Boden und traf den Arbeiter am Rücken.
Zwei Kollegen hatten den Vorfall mitangesehen. Sie verständigten die Rettung. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Mann in das Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)