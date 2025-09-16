22-Jähriger des Mordes angeklagt: Staatsanwaltschaft will Todesstrafe im Fall Kirk

Washington – Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige unter anderem wegen Mordes angeklagt worden. Es werde die Todesstrafe für den 22 Jahre alten Tyler R. angestrebt, sagte der zuständige Staatsanwalt, Jeff Gray, im US-Bundesstaat Utah. Ihm wird vorgeworfen, Kirk am vergangenen Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley University mit einem einzigen Gewehrschuss von einem Dach erschossen zu haben.

Insgesamt sieben Anklagepunkte

Bezirksstaatsanwalt Jeffrey Gray sagte, gegen den Verdächtigen seien insgesamt sieben Anklagepunkte erhoben worden, darunter Behinderung der Justiz und Zeugenbeeinflussung.