Serienproduktion in Steyr ab 2028
Brennstoffzelle: Was wissen BMW und Toyota, was die Konkurrenz nicht weiß?
Zeigen sich begeistert von den Fortschritten in Sachen Brennstoffzelle: Markus Steidl, Leiter des BMW Group Entwicklungszentrums in Steyr, Michael Rath, Leiter Wasserstofffahrzeuge BMW Group, Klaus von Moltke, Leiter Motorenproduktion der BMW AG und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (von links nach rechts).
© BMW Group
Die meisten Autohersteller lassen die Finger von der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Die BMW Group aber nicht - und das stärkt, zumindest mittelfristig, ausgerechnet den Industriestandort Österreich.