Zwei Tote in Wien nach Schüssen in der Leopoldstadt

Wien – In der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt sind Dienstagabend mindestens zwei Personen nach Schusswechseln gestorben. Das bestätigte die Polizei gegenüber der APA. Die Schüsse sollen sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße gefallen sein. Hintergrund dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand eine Beziehungstat sein. Noch lägen aber keine gesicherten Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

In einer Seitengasse nahe des Tatorts Vorgartenstraße/Wehlistraße ist laut APA-Lokalaugenschein ein Sichtschutzzelt aufgestellt worden. Bei dem Toten dürfte es sich um den mutmaßlichen Täter, einen Mann, handeln. Er soll versucht haben, vor der Polizei zu flüchten. In der Wohnung soll eine leblose Frau aufgefunden worden sein. Laut Polizeisprecherin Julia Schick bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.