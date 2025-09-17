Zwei Tote nach Schüssen in Wien, Paar lebte in Scheidung

Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Zwei Menschen sind tot, eine 24-Jährige ist weiterhin in kritischem Zustand, ein 26-Jähriger befindet sich bereits auf der Normalstation.

Wien – Nach einem Tötungsdelikt am Dienstagabend, bei dem ein 44-Jähriger in Wien-Leopoldstadt seine gleichaltrige Frau und danach sich erschossen haben dürfte, scheint das Motiv in einer Beziehungstat zu suchen sein: Wie Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch sagte, war das Paar zwar noch verheiratet, lebte aber getrennt und in Scheidung. Zwei weitere Opfer – eine 24-Jährige, sie ist die Tochter des mutmaßlichen Schützen, sowie ein 26-Jähriger – sind am Leben.

Laut Wiener Gesundheitsverbund befand sich die junge Frau, sie ist am Kopf getroffen worden, in einem äußerst kritischen Zustand, „die Ärzte kämpfen um ihr Leben“. Trotz einer sehr schweren Schussverletzung geht es dem 26-Jährigen relativ gut. Sein Verhältnis zu der Familie war Mittwochfrüh noch nicht restlos geklärt, er könnte ein Schwager oder der Freund der 24-Jährigen sein. Sein Zustand ist laut dem Sprecher nicht nur stabil, sondern er konnte auch auf eine Normalstation verlegt werden. Er wurde, so Schick, von ihren Kollegen noch nicht einvernommen. Diese erhoffen sich aber davon eine Klärung des Motivs und des Ablaufs.

Schusswechsel mit Polizei

Der Bluttat war ein lautstarker Streit in dem Mehrparteienhaus in der Vorgartenstraße vorausgegangen. Die eintreffenden Beamten wurden auf der Straße auf den Serben aufmerksam, der, als sie ihn aufforderten, stehen zu bleiben, mit einer Waffe auf sie zielte und schoss. Ein Polizist erwiderte das Feuer, woraufhin der 44-Jährige mit einem weißen Mercedes zunächst flüchtete, dann aber im Nahbereich stoppte.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde er kurze Zeit später „im Nahbereich leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden“. Eine Obduktion soll klären, ob sich der Serbe mit der im Auto gefundenen Waffe selbst getötet hat und/oder ob er von der Polizei beim Schusswechsel getroffen worden war.

Leiche in der Wohnung

In der Zwischenzeit entdeckten die Polizisten in der Wohnung die leblose 44-Jährige sowie die beiden anderen Opfer, die von mehreren Teams der Wiener Berufsrettung versorgt wurden, wie deren Sprecher Daniel Melcher am Mittwoch mitteilte. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Medienberichte über zwei Minderjährige, die sich in der Wohnung aufgehalten hätten, konnte Schick zunächst nicht bestätigen oder zurückweisen.

Die Geschehnisse brachten einen massiven Polizei- und Rettungseinsatz mit sich. Die Gegend wurde großräumig gesperrt. (APA)

