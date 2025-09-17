„Diese Ochsenknechts“: Jimi Blues Innsbruck-Prozess wird im Reality-TV durchgekaut

Die neue Staffel des Soapformats ist nun bei Sky zu sehen. Es geht unter anderem um den aufsehenerregenden Prozess des Schauspielers, der ein „Schock“ für die Familie gewesen sei.

Gerade erst war Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) mit seiner Tour durch deutsche Gefängnisse und dem spektakulären Prozess in Innsbruck in den Schlagzeilen – da wird das Ganze auch schon im Reality-TV durchgekaut. „Wenn du dein Leben in die Scheiße ziehst, dann ziehst du unser Leben irgendwo auch mit in die Scheiße“, sagt Natascha Ochsenknecht, Mutter von Jimi Blue, in der neuen Staffel der Saga „Diese Ochsenknechts“, die nun bei Sky zu sehen ist.

© IMAGO/Gartner

Na ja, da bist du erst mal geschockt. Das ist ja eine ganz klare Sache. Natascha Ochsenknecht, Mutter von Jimi Blue

Ochsenknecht junior war im Sommer wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen in deutschen Justizvollzugsanstalten nach Österreich ausgeliefert worden. Dort wurde sein Verfahren gegen eine Geldstrafe von 18.000 Euro eingestellt.

Prozess „Schock“ für die Familie

„Na ja, da bist du erst mal geschockt. Das ist ja eine ganz klare Sache“, sagte Natascha Ochsenknecht im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hatte ja gar keine Chance auf Kommunikation mit ihm auf irgendwelche Art und Weise. Er hatte die Möglichkeit zu telefonieren, aber natürlich hat der Anwalt Vorrang – und Cheyenne dann irgendwann, weil es natürlich dann klar war, dass er nach Österreich geht.“

Cheyenne Savannah Ochsenknecht und ihr Mann Nino Sifkovitz. © IMAGO/BREUEL-BILD

Steirischer Bauernhof von Cheyenne Savannah als Familiensitz

Der Bauernhof von Cheyenne Savannah Ochsenknecht in der Nähe von Graz wird auch in der neuen Staffel immer mehr zum Lebensmittelpunkt der Ochsenknecht-Familie.

Ich musste mich einfach selber erst mal sammeln und gucken, wo mein Weg für mich jetzt hingeht. Jimi Blue Ochsenknecht

„Jetzt war ich ja auch zwar gezwungenermaßen bei Cheyenne auf dem Hof einen Monat und habe mich dabei sehr wohlgefühlt, konnte mehr Zeit auch mit meiner Nichte und meinem Neffen verbringen, und ich finde, es hat mich noch mal mehr zusammengeschweißt mit meiner Familie“, sagte der 33 Jahre alte Jimi Blue, der einige Zeit nicht dabei war und nun wieder zurück ist im Schoß seiner Familie – eine fast biblische Episode vom verlorenen Sohn.

Reality-Showwelt als Heimat

„Ich habe einfach auch ein bisschen Ruhe für mich gebraucht die letzten Jahre und habe mich generell von der Öffentlichkeit so ein bisschen zurückgezogen, wollte jetzt auch nicht vor die Kamera“, sagte er. „Ich musste mich einfach selber erst mal sammeln und gucken, wo mein Weg für mich jetzt hingeht, was ich halt im Leben schon gemacht habe, was ich falsch gemacht habe und wo ich halt hin möchte.“

Für Jimi heißt das wohl vor allem: Reality-Fernsehen. Neben der Serie mit seiner Familie zeigt er sich derzeit auch noch in der Dating-Show „Are You The One“. In Zukunft wolle er einiges „besser machen“. „So habe ich natürlich meinen eventuell irgendwann mal Enkelkindern oder Nichten und Neffen auch was in die Wiege zu legen: zu zeigen, so macht man es halt eben nicht.“

Ich habe ihr geraten, ihren Namen abzulegen und meinen Nachnamen anzunehmen. Nino, Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht

Doch es geht nicht nur um Jimi Blue. Nachdem der gerade erst zurückgekommen ist, macht nun die Jüngste Abnabelungsanstalten. „Ich habe ihr geraten, ihren Namen abzulegen und meinen Nachnamen anzunehmen. Das würde sie vielleicht auch ein wenig von der Last befreien, die ihr Name mit sich bringt“, sagt Cheyennes Mann Nino in der Serie – und bricht eine Familiendiskussion vom Zaun. Längst nicht die einzige in der neuen Staffel. (APA/dpa)