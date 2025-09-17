Touristiker enttäuscht
Deutsche Bahn streicht Alpen-Fernzüge nach Tirol: „Die Strecke hat nie eine Chance bekommen“
Der ICE „Karwendel“, hier links im Bild am Bahnhof von Garmisch-Partenkirchen, fährt ab Ende September nicht mehr.
© www.imago-images.de
Die Deutsche Bahn stellt ICE-Direktverbindungen zwischen Norddeutschland und dem Süden ein. Betroffen sind auch Seefeld und Innsbruck. Elias Walser, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Seefeld, findet das „schade“ und kritisiert den Mobilitätskonzern.