Zahl der Tierversuche wieder gestiegen: Allein 300.000 Tiere als „Überschuss“ getötet

In Österreich mussten wieder mehr Tiere ihr Leben für Versuche lassen. Allein rund 300.000 werden jährlich als reiner „Überschuss“ getötet. Das sind jene Tiere, die in den Laboren gezüchtet werden, aber in den Versuchen wegen des falschen Geschlechts oder Alters nicht zum Einsatz kommen. Die Tierombudsstelle Wien sieht beim Tierversuchsgesetz großen Reformbedarf.