Gesetzesnovelle soll kommen
Zahl der Tierversuche wieder gestiegen: Allein 300.000 Tiere als „Überschuss“ getötet
An der Medizinischen Universität Innsbruck wird derzeit nach Tierpflegern für die Tierversuchslabore gesucht.
© Medizin Uni Innsbruck/F. Lechner
In Österreich mussten wieder mehr Tiere ihr Leben für Versuche lassen. Allein rund 300.000 werden jährlich als reiner „Überschuss“ getötet. Das sind jene Tiere, die in den Laboren gezüchtet werden, aber in den Versuchen wegen des falschen Geschlechts oder Alters nicht zum Einsatz kommen. Die Tierombudsstelle Wien sieht beim Tierversuchsgesetz großen Reformbedarf.