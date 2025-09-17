Lokalsport in Kürze

Tiroler Triathleten kürten Nachwuchsmeister, Stocksport-Silber für Wörgötter

ASVÖ-Euregio-Zug-Finale: die Triathlon-Nachwuchsmeister in Kitzbühel mit Eva Dollinger, David Jenewein und Julius Skamen.
© TTRV