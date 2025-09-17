Fußballlegenden, Touristiker und Fans trafen sich im Brixental

Seit Jahren machen die Alt-Stars des deutsche Fußball-Ligisten Borussia Dortmund Station im Brixental. Auch heuer begeisterte der BVB Legenden Cup die Fans und die Allstars aus Nürnberg kürten sich zum Seriensieger.

Brixen im Thale – Am Samstag verwandelte sich das Brixental einmal mehr in eine Bühne für Fußballnostalgie und Sportbegeisterung. Beim BVB Legenden Cup auf der Sportanlage des SV Brixen im Thale kamen Fußballfans aller Generationen zusammen, um ein sportliches Highlight mit großartiger Stimmung zu erleben.

Altstars am Ball

Namensgeber des Turnier ist die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund, sie war mit bekannten Namen wie Günter Kutowski, Giovanni Federico, Florian Kringe, Antonio da Silva, Martin Driller und Lars Müller ins Brixental angereist. Die Legendetruppe des BVB stand unter anderem den Ösi Borussen aus Vorarlberg, dem Tiroler Tourismus Team sowie dem 1. FC Nürnberg gegenüber.

Schon in der Vorrunde wurde deutlich, dass dieser Wettbewerb nicht nur sportlich einiges zu bieten hatte, sondern auch von einer ganz besonderen Stimmung getragen wurde: Im ersten Spiel des Tages mussten sich die Tiroler Touristiker nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen nur knapp den ehemaligen Profis aus Deutschland geschlagen geben.

Auch die Allstars aus Nürnberg konnten ihr Duell gegen dieÖsi Borussen erfolgreich für sich entscheiden. Am Ende sicherten sich die Tiroler Touristiker nach einem intensiven Schlagabtausch gegen die Ösi Borussen den dritten Platz.

Nürnberg siegte