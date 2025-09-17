Junge Frauen in Ghana bekommen bald Besuch: Hotel Schwarz unterstützt Hilfsprojekt

Über 21.000 Euro fließen in ein Projekt zur Frauengesundheit in Afrika. Die Gastgeber im Hotel Schwarz am Mieminger Plateau bekennen sich zu sozialem Engagement. Hotelchefin Katharina Pirktl und Direktionsmitarbeiterin Martina Mareiler verraten, warum dies ein Gewinn für alle Beteiligten ist.