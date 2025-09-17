Engagement weiter gedacht

Junge Frauen in Ghana bekommen bald Besuch: Hotel Schwarz unterstützt Hilfsprojekt

Mit 21.024,71 Euro unterstützt „Schwarz grenzenlos“ ein Projekt zur Frauengesundheit in Ghana.
© braveaurora
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Über 21.000 Euro fließen in ein Projekt zur Frauengesundheit in Afrika. Die Gastgeber im Hotel Schwarz am Mieminger Plateau bekennen sich zu sozialem Engagement. Hotelchefin Katharina Pirktl und Direktionsmitarbeiterin Martina Mareiler verraten, warum dies ein Gewinn für alle Beteiligten ist.

