Letzte-Hilfe-Kurs in Reutte: Umgang mit Sterben und Tod lernen

Am 21. Oktober findet im Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Reutte ein besonderer Kurs statt. Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ vermittelt Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit schwer kranken und sterbenden Menschen.

Reutte – Während Erste-Hilfe-Kurse weithin bekannt sind, stellt sich die Frage: Wie können wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase unterstützen? Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ bietet Antworten und Orientierung in dieser herausfordernden Situation.

In dem vierstündigen Seminar im Saal Gehrenspitze lernen die Teilnehmer, wie sie Sterbenden und deren Angehörigen beistehen können. Neben der Vermittlung von Basiswissen und praktischen Handgriffen steht hauptsächlich der offene Austausch im Mittelpunkt.

„Der Kurs richtet sich an alle, die sich mit den Themen Krankheit, Sterben und Tod auseinandersetzen möchten“, erklärt Sabine Hosp vom Hospizteam Reutte. „Wir wollen die Teilnehmer ermutigen, sich diesen oft schwierigen Fragen zu stellen und Ängste abzubauen.“

Die Veranstaltung findet in einer geschützten Atmosphäre statt, die es erlaubt, persönliche Erfahrungen und Sorgen zu teilen. Gleichzeitig werden konkrete Hilfestellungen für den Umgang mit Sterbenden und deren Familien vermittelt.

Der Kurs ist kostenfrei, freiwillige Spenden sind jedoch willkommen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: sabine.hosp@hospiz-tirol.at oder 0676/88 188 70.