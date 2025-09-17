Leistung nimmt rapide ab
Fitnessstudio für den Kopf: Wo man in Innsbruck sein Gehirn trainieren kann
Computer „Coco“ (links) ist für die Registrierung der UserInnen zuständig und zeigt ihnen ihre Trainingsergebnisse. Zusätzlich finden sich in der Ausstellung hilfreiche Informationsstationen (rechts).
© Vandory
Im Innsbrucker Audioversum setzt man in der Sonderausstellung „Brain Gym AI“ auf Training fürs Gehirn. Wie die Mitgliedschaft in diesem besonderen Fitnessstudio funktioniert und was genau trainiert wird.