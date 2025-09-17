Leistung nimmt rapide ab

Fitnessstudio für den Kopf: Wo man in Innsbruck sein Gehirn trainieren kann

Computer „Coco“ (links) ist für die Registrierung der UserInnen zuständig und zeigt ihnen ihre Trainingsergebnisse. Zusätzlich finden sich in der Ausstellung hilfreiche Informationsstationen (rechts).
© Vandory
Julia Brader

Von Julia Brader

Im Innsbrucker Audioversum setzt man in der Sonderausstellung „Brain Gym AI“ auf Training fürs Gehirn. Wie die Mitgliedschaft in diesem besonderen Fitnessstudio funktioniert und was genau trainiert wird.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561