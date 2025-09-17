Wie sieht unser Tirol im Jahr 2050 aus?

TIROL 2050 energieautonom ist nicht nur ein politisches Ziel, sondern auch unsere gemeinsame Vision für eine lebenswerte und unabhängige Zukunft. KI-Künstler*innen können mit Bildern des künftigen Tirols großartige Preise gewinnen.

Bis 2050 wollen wir unseren gesamten Energiebedarf aus heimischen, erneuerbaren Quellen wie Wasser, Sonne, Holz, Wind und Umweltwärme decken. Das stärkt nicht nur unsere regionale Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze, sondern schont auch das Klima und unsere Geldbörsen. Der Weg dorthin besteht aus zwei klaren Schritten: Energie sparen und den restlichen Bedarf auf saubere Energie umstellen. Jede Tirolerin und jeder Tiroler kann dazu einen Beitrag leisten.

Künstliche Intelligenz: Chance für die Energiewende?

Ja, KI-Anwendungen benötigen Strom. Doch ihr Potenzial, Energie einzusparen, ist um ein Vielfaches größer. Wie Experte Christoph Dolna-Gruber von der Austrian Energy Agency bestätigt, hilft uns künstliche Intelligenz, Stromnetze smarter zu steuern, Erneuerbare besser zu integrieren und Verbräuche zu optimieren. Darüber hinaus kann KI als kreatives Werkzeug verwendet werden, das uns niederschwellig hilft, eine abstrakte Zukunft greifbar und sichtbar zu machen.

Powered by KI – Deine Vision, dein Kunstwerk!

Jetzt bist du dran! Werde Künstler*in und gestalte mit einer KI deine persönliche Vision von Tirol im Jahr 2050. Lade dein Bild hoch und gewinne mit etwas Glück einen von vielen großartigen Preisen, zur Verfügung gestellt von den Partner*innen: Nox Cycles, Elmag, PVO, Auto Dosenberger, Natürlich HELL, Zillertal Bier, Gloryfy, Silberquelle, Experience Tirol, Tirol Werbung, Zanier, KOHLA Tirol und der IKB.

Teile jetzt Deine persönliche, mit KI erstellte Vision von Tirol im Jahr 2050! Es warten viele spannende Preisee. © Energieagentur Tirol

In Kooperation mit der TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG wird zudem der Klimaschutz Preis JUNIOR im Wert von 3x 10.000 Euro an Tiroler Schulklassen vergeben! Die Gewinnerschulen können wertvolle und innovative Sachpreise – wie zum Beispiel eine PV-Anlage, Speichersysteme oder Ladesysteme für E-Bikes und E-Fahrzeuge für das eigene Schulgebäude – gewinnen und damit Klimaschutz-Pionier*innen werden.

Dein Kunstwerk wird ausgestellt

Die besten Einreichungen von Privatpersonen und Schulen werden im Mai 2026 über drei Wochen bei einer großen Ausstellung am Sparkassenplatz in Innsbruck präsentiert. Mehr Informationen zu TIROL 2050 energieautonom und dem Gewinnspiel findest du auf: www.tirol2050.at/gewinnspiel