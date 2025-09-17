Nach 21 Jahren in der zweiten Reihe: Das ist der neue Direktor des Nationalparks

Florian Jurgeit übernimmt mit 1. Februar 2026 die Leitung des Nationalparks in Matrei. Er ist seit vielen Jahren im Schutzgebietsmanagement tätig.

Matrei i. O – Florian Jurgeit wurde von Personalreferent Landeshauptmann Anton Mattle unter Beisein von Naturschutzlandesrat René Zumtobel zum neuen Direktor des Nationalpark Hohe Tauern Tirol bestellt. Damit folgt der in Oberlienz ansässige Geograf, der bereits seit 21 Jahren im Nationalpark und seit 2014 als stellvertretender Direktor tätig ist, ab 1. Februar 2026 auf den scheidenden Direktor Hermann Stotter. Stotter war seit der Gründung im Jahr 1992 Nationalparkdirektor und geht nun in den Ruhestand.

Hermann Stotter ist seit 1992, dem Gründungsjahr des Nationalparks Hohe Tauern, Direktor. Er geht in Pension. © Oblasser

Anton Mattle dazu: „Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark Österreichs und der Alpen. Mein Dank gilt Hermann Stotter für seinen jahrelangen Einsatz. Mit Florian Jurgeit folgt ihm ein langjähriger, begeisterter und einheimischer Nationalpark-Mitarbeiter. Er hat sich im Hearing auf beeindruckende Weise durchgesetzt.“

René Zumtobel ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass der Tiroler Teil des Nationalparks bei Florian Jurgeit in guten Händen ist. Er ist seit vielen Jahren im Schutzgebietsmanagement und in der Forschung tätig und koordinierte auch die österreichweite nationalparkübergreifende Forschungsgruppe der Nationalparke Austria. Dadurch ist er mit den aktuellen Herausforderungen durch den Klimawandel bestens vertraut.“