Highlight für Rinderzüchter

Gauder Fest 2026: Großes Schauwochenende mit Tux-Zillertaler Jubiläum

Sie freuen sich bereits auf das große Schauwochenende 2026 auf dem Gauderfest: Bürgermeister Robert Pramstraller, Vorstand der Tux Zillertaler Züchter Johann Dengg, Obmann Alois Huber, Sprengelobmann Martin Hechenblaickner, Fleckvieh-RA-Obmannstv. Hannes Neuner und Zuchtleiter Christian Moser (v. l.).
© Tux Zillertaler Züchter / Moser
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Beim Gauder Fest 2026 in Zell am Ziller wird bei einem dreitägigen Schauwochenende vom 1. bis 3. Mai die Vielfalt der Tiroler Rinderzucht präsentiert. Zudem wird das 40-jährige Jubiläum des Tux-Zillertaler Generhaltungsprogramms gefeiert.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062