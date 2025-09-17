Highlight für Rinderzüchter
Gauder Fest 2026: Großes Schauwochenende mit Tux-Zillertaler Jubiläum
Sie freuen sich bereits auf das große Schauwochenende 2026 auf dem Gauderfest: Bürgermeister Robert Pramstraller, Vorstand der Tux Zillertaler Züchter Johann Dengg, Obmann Alois Huber, Sprengelobmann Martin Hechenblaickner, Fleckvieh-RA-Obmannstv. Hannes Neuner und Zuchtleiter Christian Moser (v. l.).
© Tux Zillertaler Züchter / Moser
Beim Gauder Fest 2026 in Zell am Ziller wird bei einem dreitägigen Schauwochenende vom 1. bis 3. Mai die Vielfalt der Tiroler Rinderzucht präsentiert. Zudem wird das 40-jährige Jubiläum des Tux-Zillertaler Generhaltungsprogramms gefeiert.