Deutscher Verdächtiger im Fall „Maddie“ frei: Staatsanwalt hält ihn für „gefährlich“

Braunschweig – Der im Fall Maddie verdächtige Deutsche ist im norddeutschen Bundesland Niedersachsen aus der Haft entlassen worden. Der 48-Jährige Christian B. habe die Justizvollzugsanstalt in Sehnde verlassen, sagte der Polizeipressesprecher an Ort und Stelle. Der Mann hat eine Gefängnisstrafe abgesessen. 2019 war er im Landgericht Braunschweig im Wesentlichen wegen schwerer Vergewaltigung vor Gericht gestanden.

Im Fokus ist der den Justizbehörden einschlägig bekannte Mann seit einigen Jahren, weil deutsche Ermittler ihn im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht haben. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal. Im selben Ort vergewaltigte B. im Jahr 2005 laut Urteil eine 72 Jahre alte US-Amerikanerin. Für diese Tat saß er mehrere Jahre in Haft, die nun endete.

📽️ Video | Verdächtiger frei, Justiz hält ihn für „gefährlich“

Im Juni 2020 informierte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend darüber, dass sie von Maddies Tod ausgehe – und einen Verdächtigen habe. Sie wirft dem Mann vor, das Mädchen getötet zu haben und fordert, dass der mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestrafte Mann nach seiner Haftentlassung eine elektronische Fußfessel tragen soll. Christian B. sei weiterhin „gefährlich“. Eine Anklage im Fall Maddie gab es mangels tragfähiger Indizien bisher nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verdächtiger verweigerte Aussage gegenüber Scotland Yard

Der Verteidiger von B. sprach mit Blick auf die Verdächtigungen öffentlich von einer „massiven Vorverurteilungskampagne“. Die Londoner Polizei hatte zuletzt versucht Christian B. zu befragen. Die sei aber an dessen mangelnder Kooperation gescheitert.

Die britische Polizei ermittelt in Bezug auf Maddie weiterhin in einem Vermisstenfall. Eine Befragung sei aus rechtlichen Gründen nur über ein Rechtshilfeersuchen möglich, hieß es in einer Mitteilung der Metropolitan Police. Dieses sei gestellt worden, der verdächtige Deutsche habe die Aussage jedoch verweigert. „Auch ohne ein Verhör werden wir trotzdem weiterhin allen erfolgversprechenden Ermittlungsansätzen nachgehen“, so die Mitteilung weiter. (TT.com, dpa/APA)