Entscheidung am Donnerstag
„Wirtschaftlicher Harakiri“: Opposition in Wattens warnt vor autofreiem Kirchplatz
Wegen des Volksschul-Neubaus (im Hintergrund erkennbar) ist der Kirchplatz schon seit eineinhalb Jahren für den motorisierten Verkehr gesperrt. Nun könnte das dauerhaft so bleiben.
© Michael Domanig
Knapp vor der Entscheidung über einen autofreien Kirchplatz rumort es in Wattens weiter: Neben der Kaufmannschaft und einer Anrainerinitiative warnen auch vier Oppositionslisten unisono vor den möglichen Folgen einer solchen Verkehrsänderung. Mit Spannung wird aber auch die Vizebürgermeister-Neuwahl erwartet.