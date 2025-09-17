Entscheidung am Donnerstag

„Wirtschaftlicher Harakiri“: Opposition in Wattens warnt vor autofreiem Kirchplatz

Wegen des Volksschul-Neubaus (im Hintergrund erkennbar) ist der Kirchplatz schon seit eineinhalb Jahren für den motorisierten Verkehr gesperrt. Nun könnte das dauerhaft so bleiben.
Von Michael Domanig

Knapp vor der Entscheidung über einen autofreien Kirchplatz rumort es in Wattens weiter: Neben der Kaufmannschaft und einer Anrainerinitiative warnen auch vier Oppositionslisten unisono vor den möglichen Folgen einer solchen Verkehrsänderung. Mit Spannung wird aber auch die Vizebürgermeister-Neuwahl erwartet.

