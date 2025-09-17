„Wirtschaftlicher Harakiri“: Opposition in Wattens warnt vor autofreiem Kirchplatz

Knapp vor der Entscheidung über einen autofreien Kirchplatz rumort es in Wattens weiter: Neben der Kaufmannschaft und einer Anrainerinitiative warnen auch vier Oppositionslisten unisono vor den möglichen Folgen einer solchen Verkehrsänderung. Mit Spannung wird aber auch die Vizebürgermeister-Neuwahl erwartet.