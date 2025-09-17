Stoff, Körper und Freibad: Alena Schneider inszeniert Erinnerungen im RLB Atelier

Die junge Osttiroler Künstlerin Alena Schneider präsentiert ihre erste Einzelausstellung "STOFF in flagranti" im RLB Atelier Lienz. Vom 21. September bis 20. November 2025 verwandelt sie den Ausstellungsraum in eine farbenfrohe Kulisse, die Besucher in eine Welt aus Textilien, Körperlichkeit und Freibad-Assoziationen eintauchen lässt.

Lienz – In ihrer Ausstellung "STOFF in flagranti" rückt Alena Schneider den Stoff in den Mittelpunkt – nicht nur als Material, sondern als Hauptdarsteller. Die Installation im RLB Atelier Lienz verspricht ein Zusammenspiel von Textilien, Körpern und Erinnerungen.

Die Besucher erwartet eine raumfüllende, farbenreiche Stoffinstallation. Schneider greift dabei auf eine besondere Quelle zurück: „Die verwendeten Stoffe stammen alle aus dem ehemaligen Schneiderzimmer meiner Tante in Osttirol“, erklärt die Künstlerin. Sie arrangiert die jahrelang gehüteten Materialien neu und fokussiert sich besonders auf jene Stoffe, die sie als Kind selbst ausgesucht hat.

© martinlugger.com

Vor diesem bunten Hintergrund schweben auf Stoff gedruckte Fotografien von Personen in schwimmähnlichen Posen. „Mich interessiert weniger die einzelne Persönlichkeit als vielmehr Körperlichkeit – Haltung, Gestik, Form“, so Schneider. Die Analogie zum Wasser verleiht den Körperdarstellungen eine zusätzliche Dimension: Der Stoff wird zur zweiten Haut, die gleichzeitig verhüllt und enthüllt.

Neben der Installation und Tafelbildern präsentiert die Künstlerin auch eine Reihe von Risografien. Diese Drucktechnik ist zwischen Siebdruck und Fotokopie angesiedelt.

Alena Schneider, 1999 in Lienz geboren, studiert derzeit Kunst und Ethik an der Universität Mozarteum Salzburg, Standort Innsbruck. Mit "STOFF in flagranti" lädt sie die Besucher ein, in ihre Welt aus Textilien, Körperlichkeit und Erinnerungen einzutauchen.

Eventinfos: